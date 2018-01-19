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В Італії зафіксували рекордну за 14 років кількість хворих на грип

140 випадків захворювань були серйозними, 30 хворих на грип померли
Впродовж останніх тижнів майже 4 мільйони італійців захворіли на грип - це найбільший такий показник з 2004 року.
В Італії зафіксували рекордну за 14 років кількість хворих на грип Фото: thesun.co.uk

Про це повідомляє The Local.

"Поширення вірусу грипу цього року дуже інтенсивне, навіть вище, ніж під час пандемії 2009-2010 років. Її можна порівняти тільки з сезоном 2004-2005 років", - сказав фахівець інституту з інфекційних захворювань Антоніно Белла.

За даними служби моніторингу вірусу Національного інституту охорони здоров'я, з 8 по 14 січня було зареєстровано близько 832 тисяч хворих на грип. Загалом з вересня 2017 року на грип захворіли 3,88 мільйона італійців. Найбільшою групою ризику є діти.

Як зазначається, загалом 140 випадків захворювань були серйозними, 30 хворих на грип померли. Повідомляється, що більшість загиблих мали проблеми зі здоров'ям, які призвели до ускладнень.

Утім, дані свідчать, що за останні два тижні сезон грипу в Італії досяг свого піку, тому є сподівання, що кількість хворих піде на спад. 

Нагадаємо, заснований в Оксфорді стартап Vaccitech збирається до кінця 2019 року завершити випробування свого універсального щеплення від грипу.

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19 01 2018 19:51
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