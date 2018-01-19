В Італії запустили онлайн-сервіс для боротьби з фейками

Люди можуть повідомляти про фальшиві, на їхню думку, новини

Італійський уряд запустив онлайн-сервіс, спрямований на боротьбу з "фейковими" новинами.

Люди можуть повідомляти про фальшиві, на їхню думку, новини через систему "червоних кнопок" на веб-сайті поштової поліції Італії, яка займається боротьбою з онлайн-злочинністю, повідомляє The Guardian.

Для аналізу скарг людей була створена команда, яка за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення зможе визначити джерело новин та встановлювати, була інформація автентичною, чи ні.

4 березня в Італії відбудуться парламентські вибори і високопоставлені політики побоюються, що неправдиві новини можуть вплинути на громадську думку. Міністр внутрішніх справ Марко Мінніті наголосив, що ця ініціатива не призначена для втручання в кампанію.

"Це повністю прозорий і законний інструмент державної служби, покликаний захистити громадян від гучних і кричущих необґрунтованих новин", - підкреслив міністр.

Глава національної поліції Франко Габріеллі заявив, що влада не має наміру створювати "Великого брата", а використовують вже існуючі механізми для забезпечення "більш якісної, більш професійної та прозорої" служби.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск розкритикував журналістів, які драматизують старі скандали і роблять новини із сенсацій, заявляючи, що це "дуже серйозний гріх".