В Італії застрелили двох мафіозі та двох фермерів-свідків

Двох мафіозі та двох свідків убили біля залізничної станції Сан-Марко-ін-Ламіс в провінції Фоджа на півдні Італії.

У результаті атаки загинули Маріо Лучано Роміто, місцевий кримінальний авторитет, і його шурин Маттео де Пальма, повідомляє газета La Repubblica з посиланням на місцеву поліцію.

Роміто і Пальма перебували в Volkswagen Beetle біля залізничного полотна, коли поруч з ними загальмував невідомий автомобіль, звідки по Volkswagen відкрили стрілянину. Роміто і де Пальма загинули на місці.

Також невідомі застрелили двох фермерів, які стали свідками подвійного вбивства. Вони намагалися втекти від убивць на своєму Fiat Fiorino. Один з фермерів загинув на місці, другий помер від отриманих поранень у лікарні.

За інформацією газети, 50-річний Роміто був главою мафіозного клану, який базувався в місті Манфредонія в провінції Фоджа. Клан Роміто вступив у конфлікт з іншим кланом, що перебуває в області Монте-Гаргано в тій же провінції. Поліція вважає, що бойовики ворожого клану влаштували засідку на Роміто.

Нагадаємо, що італійська поліція проводить спеціалізовану операцію по боротьбі з мафією на півдні країни, в результаті якої затримано 116 членів мафіозних структур.