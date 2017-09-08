В Італії застрелили двох мафіозі та двох фермерів-свідків
У результаті атаки загинули Маріо Лучано Роміто, місцевий кримінальний авторитет, і його шурин Маттео де Пальма, повідомляє газета La Repubblica з посиланням на місцеву поліцію.
Роміто і Пальма перебували в Volkswagen Beetle біля залізничного полотна, коли поруч з ними загальмував невідомий автомобіль, звідки по Volkswagen відкрили стрілянину. Роміто і де Пальма загинули на місці.
Також невідомі застрелили двох фермерів, які стали свідками подвійного вбивства. Вони намагалися втекти від убивць на своєму Fiat Fiorino. Один з фермерів загинув на місці, другий помер від отриманих поранень у лікарні.
За інформацією газети, 50-річний Роміто був главою мафіозного клану, який базувався в місті Манфредонія в провінції Фоджа. Клан Роміто вступив у конфлікт з іншим кланом, що перебуває в області Монте-Гаргано в тій же провінції. Поліція вважає, що бойовики ворожого клану влаштували засідку на Роміто.
Нагадаємо, що італійська поліція проводить спеціалізовану операцію по боротьбі з мафією на півдні країни, в результаті якої затримано 116 членів мафіозних структур.
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