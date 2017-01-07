В Італії затримали українського добровольця за підозрою в причетності до загибелі журналіста на Донбасі

Повідомляється, що чоловік раніше жив в Італії

В Італії за підозрою в причетності до загибелі на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелли затримали українського добровольця.

Чоловіка затримали 30 червня в Болоньї. Ім'я затриманого не називається, - повідомляє видання Repubblica.

Повідомляється, що молодий чоловік українського походження, що жив в Італії, в кінці 2013 року приїхав до Києва і був учасників подій на Майдані.

Після цього він вступив в добровольчий батальйон, який згодом увійшов до складу Національної гвардії.

Нагадаємо, що 24 травня 2014 року в районі селища Андріївка поблизу Слов'янська Донецької області під мінометний вогонь потрапила група іноземних журналістів. Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач загинули.