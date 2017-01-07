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В Італії затримали українського добровольця за підозрою в причетності до загибелі журналіста на Донбасі

Повідомляється, що чоловік раніше жив в Італії
В Італії за підозрою в причетності до загибелі на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелли затримали українського добровольця.
В Італії затримали українського добровольця за підозрою в причетності до загибелі журналіста на Донбасі Фото: скриншот

Чоловіка затримали 30 червня в Болоньї. Ім'я затриманого не називається, - повідомляє видання Repubblica.

Повідомляється, що молодий чоловік українського походження, що жив в Італії, в кінці 2013 року приїхав до Києва і був учасників подій на Майдані.

Після цього він вступив в добровольчий батальйон, який згодом увійшов до складу Національної гвардії.

Нагадаємо, що 24 травня 2014 року в районі селища Андріївка поблизу Слов'янська Донецької області під мінометний вогонь потрапила група іноземних журналістів. Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач загинули.
 
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01 07 2017 13:48
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