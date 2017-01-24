В Італії впав рятувальний вертоліт, є загиблі
На борту перебували шестеро людей, є загиблі, але їх точна кількість поки що невідома, - повідомляє ANSA.
Вертоліт впав на схилі гори Гран-Сассо на висоті 1600 метрів. Він прямував в лікарню в столиці провінції Аквіла після того, як забрав травмованого гірськолижника з курорту Кампо Феліче.
На борту перебували двоє членів екіпажу, двоє рятувальників, лікар та постраждалий лижник. Вертоліт повністю зруйнований після падіння.
Рятувальні команди зараз знаходяться на відстані близько 500 метрів від місця падіння вертольоту. Цей район вважається важкодоступним, пошукову операцію ускладнює туман та сильній снігопад.
Надаємо, в результаті сходу лавини на готель в Італії є безліч загиблих, усього в готелі могли перебувати до 30 осіб.
За інформацією гірничорятувальної служби, в приміщенні готелю могло перебувати 30 осіб. Поки вони значаться як зниклі безвісти.
Згодом італійські рятувальники знайшли чотирьох загиблих внаслідок сходження лавини. Рятувальники також повідомили про те, що вдалося знайти двох людей, які вижили.
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