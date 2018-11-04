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В італійському Венето ухвалили резолюцію із закликом зняти санкції з Росії

У резолюції йдеться про те, що санкції проти Росії завдають значних збитків економіці Венето
Регіональна рада Венето – північно-східного регіону Італії з центром у Венеції – підтримала резолюцію з закликом до уряду і ЄС скасувати санкції проти Росії.
В італійському Венето ухвалили резолюцію із закликом зняти санкції з Росії Фото: instpres.univ.kiev.ua

За резолюцію під назвою "Російське чи венеційське ембарго" проголосували 36 радників, проти були вісім, двоє утримались, повідомляє агентство ANSA.

У резолюції йдеться про те, що санкції проти Росії завдають значних збитків економіці Венето.

Автори резолюції висловлюють заклопотаність у зв'язку з тим, що санкції справили значний негативний вплив на всю виробничу систему Венето, призвівши до різкого зниження експорту, і закликають уряд і парламент Італії, а також ЄС скасувати санкції.

Нагадаємо, 18 травня регіональна рада Венето – північно-східного регіону Італії з центром у Венеції – підтримала резолюцію щодо визнання Криму частиною РФ та з закликом до італійського уряду скасувати санкції проти Росії.

За резолюцію проголосували 27 депутатів, проти були 9. Всього у раді Венето 51 депутат.

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11 04 2018 21:13
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