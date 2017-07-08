В Італії судитимуть пожежників, які підпалювали ліс для отримання премій за його гасіння
"Розслідування, що стосується подій 2015 року, почалося, коли стало відомо, що дуже багато добровільних борців з вогнем стало прагнути потрапити саме в команду до 42-річного Давида Ді Віте. Це було пов'язано з тим, що під час його чергувань завжди надходило безліч повідомлень про загоряння. У підсумку пожежні вкрай часто виїжджали на гасіння лісових пожеж, причому борцям з вогнем покладалася премія в 10 євро за кожен екстрений виклик", - інформує "Інтерфакс" з посиланням на La Repubblica.
Усі фігуранти справи - уродженці провінції Рагуза. Ді Віте, за даними поліції, регулярно особисто вирушав на фургоні розпалювати вогонь. Нерідко після цього він сам дзвонив в пожежну службу і повідомляв про чергову помічену ним лісову пожежу. Нарешті, після цього Ді Віте приїжджав зі своїми колегами до місця події і гасив полум'я, яке сам же розпалив.
Тепер Де Віта, який після 2015 року пішов з пожежної служби, заарештований. Його 14 спільників в очікуванні суду залишаються на волі. Частину "пожежників" звинувачують в умисних підпалах.
Нагадаємо, що італійські рятувальники знайшли тіла двох альпіністів у районі долини Валь Розандра, поблизу Трієста, які загинули через спеку.
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