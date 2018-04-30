НОВИНИПоблизу Коломиї Івано-Франківської області парашутист зачепився за лінії електропередачі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Івано-Франківщині парашутист зачепився за лінії електропередачі
Чоловіка зняли, він отримав незначні травми
Фото: УНІАН
Під час завершення польоту двоє парашутистів вдало приземлилися на землю, а третій - зачепився за електроопору, - розповів прес-секретар патрульної поліції Івано-Франківської області Микола Гурак, повідомляє місцеве видання "Фіртка".
Чоловіка зняли, він отримав незначні травми.
Нагадаємо, у місті Чорноморськ 79-річна жінка випала із шостого поверху багатоповерхового будинку і вижила. Жінка зачепилася за телевізійну антену.
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