В Івано-Франківській області прокурора звільнили за пости в Facebook

Прокурора Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Олега Попика звільнили через публікації в Facebook.

Про це Попик повідомляє на своїй сторінці в соцмережі, публікуючи фотокопії пояснювальної на ім'я генпрокурора Юрія Луценка з приводу своїх публікацій в Facebook і наказу про звільнення.

З опублікованих документів виходить, що 23 березня прокурор Івано-Франківської області Олександр Стратюк звільнив Попика за систематичне порушення закону про прокуратуру, правил прокурорської етики та втручання в роботу інших посадових осіб, в тому числі шляхом публічних висловлювань.

Згідно з текстом документа, 11 січня 2017 прокурор області вже видавав наказ про застосування запобіжного морального впливу щодо Попика.

Як випливає з тексту пояснювальної, 21 лютого прокурор Попик написав в Facebook: "Коли слухаю прямі ефіри з Матіос - пригадую одну поезію, "мені сказала змія, що доля у кожного своя. Але я то знав, що жити не можна, вивертаючись і ковзаючи ". Так сказав і жив поет Леонід Мартинов. Але це не для тебе, Анатолій? Правда ж?"

У Генеральній інспекції Генпрокуратури поцікавилися, що хотів сказати Попик цим повідомленням і чи не є воно образливим для головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Попик відповів, що не пам'ятає, що хотів сказати, оскільки з часу публікації минуло більше місяця. Крім того, він не вважає, що написав щось образливе, оскільки це було запитання, а не ствердження.

Також 19 лютого Попик поскаржився на результати прокурорського тестування: "З легкої руки 2 падлюк з обласної прокуратури мої бали не були включені в підсумковий список", - заявив він.

Крім того, Попик писав у Facebook, що український уряд "прикривається ідеєю євроінтеграції, щоб продовжувати грабувати народ України", що він ненавидить державу, яка не забезпечує прав громадян. Також він поширював публікації з образливими висловлюваннями на адресу президента Порошенка, віце-прем'єра Розенка і інших, які створили інші користувачі.

У своїх поясненнях Генінспекції ГПУ Попик сказав, що його публікації в соцмережі були критичними, а не образливими. Він стверджує, що так виявляв свою громадянську мужність і прокурорської етики не порушував.

Олег Попик працював в органах прокуратури з 2001 року. На посаді прокурора Косівського відділу Коломийської прокуратури працював з 1 червня 2016 року і займався питаннями захисту дітей.