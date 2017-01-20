В Івано-Франківській області троє посадовців сільради вимагали $180 тисяч хабара Зловмисників затримали після одержання ними першого "внеску" у розмірі $3 тисячі

В Івано-Франківській області затримали за вимагання $180 тисяч хабара голову сільради, землевпорядника та заступника голови виконавчого комітету, який був учасником АТО та виступав у ролі посередника.

Фото: Прес-служба прокуратури міста Києва

Про це повідомляє у Facebook Департамент захисту економіки Національної поліції України. Згідно з повідомленням, посадовці вимагали $180 тисяч хабара від підприємця за виділення земельних ділянок. Як повідомляється на сайті поліції, за ці гроші вони пообіцяли виділити підприємцю 2 га землі. 20 січня зловмисників затримали під час одержання 3-х тисяч доларів США як першого "внеску" за вирішення земельного питання. Зазначається, що на момент затримання посередник встиг віддати голові сільради та землевпоряднику їхні частини хабара. Посередника затримали у кафе біля сільради, а його спільників - у приміщенні установи. Правоохоронці вилучили отримані ними кошти. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Раніше ЗМІ повідомляли, що співробітники військової прокуратури Західного регіону разом з управлінням захисту економіки ГУ Нацполіції у Львівській області затримали на хабарі т.в.о. заступника голови Львівської митниці ДФС Юрія Борисова. Нагадаємо, що колишніх посадовців Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області засуджено до п'яти років позбавлення волі за хабарі.

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