В Івано-Франківській області випав сніг, - ВІДЕО Дощ зі снігом спостерігали мешканці села Микуличин

Вчора, 3 вересня, злива на Прикарпатті принесла в с. Микуличин (Яремчанська міська рада Івано-Франківської області) і мокрий сніг.

Фото: Голос України

Через погіршення погодних умов вночі 4 вересня знеструмлено 167 населених пунктів у чотирьох областях України. Зокрема, у Львівській області знеструмлено 73 населених пункти, Івано-Франківській – 51, Тернопільській – 37 і Чернівецькій – 6, - повідомляє firtka.if.ua. Нагадаємо, внаслідок негоди у неділю, 3 вересня, був паралізований рух у центрі Івано-Франківська. В Україні внаслідок ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 167 населених пунктів у чотирьох областях.

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