НОВИНИВчора, 3 вересня, злива на Прикарпатті принесла в с. Микуличин (Яремчанська міська рада Івано-Франківської області) і мокрий сніг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Івано-Франківській області випав сніг, - ВІДЕО
Дощ зі снігом спостерігали мешканці села Микуличин
Фото: Голос України
Через погіршення погодних умов вночі 4 вересня знеструмлено 167 населених пунктів у чотирьох областях України. Зокрема, у Львівській області знеструмлено 73 населених пункти, Івано-Франківській – 51, Тернопільській – 37 і Чернівецькій – 6, - повідомляє firtka.if.ua.
Нагадаємо, внаслідок негоди у неділю, 3 вересня, був паралізований рух у центрі Івано-Франківська.
В Україні внаслідок ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 167 населених пунктів у чотирьох областях.
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04 09 2017 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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