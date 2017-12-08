В Івано-Франківську екс-прокурор на BМW насмерть збив пішохода

У п'ятницю, 11 серпня, близько 19:00 на вулиці Грушевського в Івано-Франківську сталася ДТП. 26-річний водій BМW 520 скоїв наїзд на 55-річного пішохода, який несподівано вибіг на дорогу в районі пішохідного переходу.

У результаті наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, закритої черепно-мозкової травми, забою тім'яної ділянки, закритого перелому лівої гомілки, перелом лівого плеча, забиття грудної клітини та лівої руки, повідомляє "Курс" з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Близько 23:00 він помер у лікарні обласної клінічної лікарні.

Водій, який скоїв наїзд, за даними видання - це колишній прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури Назар Костів. Він звільнився в цьому році. BMW 520 2009 року випуску зареєстрована на нього, він купив машину в 2015 році.

Під час ДТП він був тверезий.

Нагадаємо, що 6 серпня у Києві на Осокорках водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчаток 2006 та 2008 р.н., які йшли узбіччям. У результаті 9-річна дівчинка померла дорогою до лікарні, іншу дівчинку з численними переломами було госпіталізовано до лікарні. За словами свідків, водій рухався зі сторони "шлюзів", почав обганяти потік автомобілів на повороті, після чого різко повернувся в свій ряд, від чого його автомобіль почало кидати в різні боки, а потім і зовсім вилетів з дороги.

Після зіткнення з дітьми, він хотів зловити таксі, щоб втекти з місця аварії, але люди його затримали. Тест на стан алкогольного сп'яніння водія показав 2,23 проміле.