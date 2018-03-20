В Івано-Франківську націоналісти зірвали лекцію про фемінітиви, - ВІДЕО

Молоді націоналісти голосно доводили організаторам, що сам захід є безглуздим

У понеділок, 19 березня, у книгарні "Є" в Івано-Франківську мала відбутися лекція-дискусія "Поговоримо про фемінітиви", однак її зірвали радикально налаштовані активісти.

Читати лекцію, організовану громадською організацією "ФРІ", мала Іванка Урда - літераторка, редакторка, феміністка, засновниця проекту "Львівські прозові читання". Натомість, лекцію просто зірвали, пише "Репортер".

На захід прийшли кілька місцевих хлопців, які представилися активістами товариств "Карпатська Січ" і "Сокіл". "Одразу стали поводитись дуже розкуто, навперебій викрикували питання щодо фемінізму, заперечували його доцільність в Україні. Лекція швидко переросла у балаган", - йдеться у повідомленні.

Професор Олег Жерноклеєв, викладач всесвітньої історії Прикарпатського національного університету, який також був на заході, кілька разів пропонував просто послухати лекцію. Але його не почули.

"Я не був налаштований ні за, ні проти, хотів просто послухати", - сказав Олег Жерноклєєв.

Молоді націоналісти голосно доводили організаторам, що сам захід є безглуздим, один звинуватив Іванку Урду в "грантожерстві", інший назвав лесбійкою, бо вона, мовляв, підтримує ЛГБТ-спільноту.

"Наостанок молоді люди пообіцяли відвідувати усі подібні заходи в Івано-Франківську, за їхніми словами, "щоб не допустити нав’язування мешканцям феміністичної ідеології", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання, координатор заходів у книгарні "Є" Богдан Кирста здогадувався, що на лекції можуть бути гості з різними поглядами.

"Ми очікували на дискусію, та, коли зайшла "Карпатська Січ", я зрозумів, що лекції не буде", - сказав Роман Мельник, один із співорганізаторів заходу.