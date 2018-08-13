В Івано-Франківську невідомий вистрілив у скло тролейбуса

Ніхто з людей не постраждав

В Івано-Франківську зловмисник вистрелив у лобове скло тролейбуса, який перевозив пасажирів.

"Близько години тому в нашому місті обстріляли тролейбус, який курсує на маршруті № 2. Сталося це на зупинці "Крок". Стріляли в лобове скло", - повідомив у Facebook міський голова Роман Марцінків.

Як зазначив мер, водій тролейбуса відразу відкрила двері і випустила пасажирів. Ніхто з людей не постраждав.

Зараз на місці працює поліція і ревізор з безпеки руху КП "Електроавтотранс", намагаються знайти людину, яка стріляла.

Нагадаємо, що в Запорізькій області чоловік стріляв у проїжджі повз автівки з мисливської рушниці.