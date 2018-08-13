CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Івано-Франківську зловмисник вистрелив у лобове скло тролейбуса, який перевозив пасажирів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Івано-Франківську невідомий вистрілив у скло тролейбуса
Ніхто з людей не постраждав
Фото: kurs.if.ua
"Близько години тому в нашому місті обстріляли тролейбус, який курсує на маршруті № 2. Сталося це на зупинці "Крок". Стріляли в лобове скло", - повідомив у Facebook міський голова Роман Марцінків.
Як зазначив мер, водій тролейбуса відразу відкрила двері і випустила пасажирів. Ніхто з людей не постраждав.
Зараз на місці працює поліція і ревізор з безпеки руху КП "Електроавтотранс", намагаються знайти людину, яка стріляла.
Нагадаємо, що в Запорізькій області чоловік стріляв у проїжджі повз автівки з мисливської рушниці.
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