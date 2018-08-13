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В Івано-Франківську невідомий вистрілив у скло тролейбуса

Ніхто з людей не постраждав
В Івано-Франківську зловмисник вистрелив у лобове скло тролейбуса, який перевозив пасажирів.
В Івано-Франківську невідомий вистрілив у скло тролейбуса Фото: kurs.if.ua

"Близько години тому в нашому місті обстріляли тролейбус, який курсує на маршруті № 2. Сталося це на зупинці "Крок". Стріляли в лобове скло", - повідомив у Facebook міський голова Роман Марцінків.

Як зазначив мер, водій тролейбуса відразу відкрила двері і випустила пасажирів. Ніхто з людей не постраждав.

Зараз на місці працює поліція і ревізор з безпеки руху КП "Електроавтотранс", намагаються знайти людину, яка стріляла.

Нагадаємо, що в Запорізькій області чоловік стріляв у проїжджі повз автівки з мисливської рушниці.

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13 08 2018 16:20
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