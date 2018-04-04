В Івано-Франківську провели акцію за заборону гомосексуалізму

"Наше головне гасло – в Україні має бути християнська сім’я, тобто союз чоловіка і жінки"

У середу, 4 квітня, в Івано-Франківську відбулась акція "Ми за сімейні цінності".

Активісти виступають за те, щоб внести зміни в Конституцію та інші закони, що дозволять узаконити одностатеві шлюби та інші ЛГБТ-ініціативи, а також видалення петиції до Президента, що є порушенням прав українців, пише "Галицький Кореспондент".

"У нас буде мирна молитовна акція щодо пропаганди гомосексуалізму. Ми за сімейні цінності", – каже Мирослав Возняк, заступник голови ГО "Християнський рух за життя".

Раніше відбувалися Марші за життя і сімейні цінності, а зараз влаштували акцію, бо вважають, що порушуються права людей.

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"Наше головне гасло – в Україні має бути християнська сім’я, тобто союз чоловіка і жінки", – розповідає Ярослав Дубас, голова ГО "Християнський рух за життя". Він наголошує, що в Україні катастрофічна демографічна ситуація, а також проблема з абортами.

"Ми хотіли б, щоб питання сім’ї також виносились на всенародний референдум", – наголошує він.

Нагадаємо, що 19 березня у книгарні "Є" в Івано-Франківську мала відбутися лекція-дискусія "Поговоримо про фемінітиви", однак її зірвали радикально налаштовані активісти.

Додамо, що Івано-Франківська міська рада ухвалила звернення до керівництва України з вимогою законодавчо заборонити пропаганду гомосексуалізму та захистити традиційну сім'ю.