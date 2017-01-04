В Івано-Франківську п'яна жінка збила трьох людей та облаяла журналістку, - ВІДЕО (+18)
"31 березня близько 13:00 у приміському селі Крихівці BMW X5 на зустрічній смузі збив патрульного і двох учасників іншого ДТП і поїхав у бік міста. Свідки повідомили, що за кермом була жінка", - інформує прес-служба патрульної поліції Івано-Франківська.
Через деякий час поліція знайшла машину, за кермом якої був чоловік, а на місці пасажира сиділа жінка, яку впізнали свідки. Водій пояснив, що дружина попросила його приїхати і сісти за кермо. Про аварію він нічого не знав.
У поліції повідомляють, що у жінки виявили 1,85 проміле алкоголю в крові. Вона стверджувала, що випила трохи коньяку, але в ДТП не потрапляла. Але на машині правоохоронці виявили сліди форменого одягу поліцейських.
В результаті ДТП постраждали лейтенант патрульної поліції і двоє цивільних. Останні перебувають в реанімації у важкому стані. Одному з травмованих загрожує ампутація ноги.
33-річну кермувальницю затримали, розпочато слідство.
Відзначимо, коли на місце прибули журналісти і запитали жінки, чи визнає вона свою провину, винуватиця ДТП почала грубіянити.
"Ідіть геть! Іди нах*р, дура!", - заявила вона, звертаючись до журналістки.
Нагадаємо, що у Львівській області рейсовий автобус сполученням Мінськ - Буковель зіткнувся з легковим автомобілем Mercedes. У результаті двоє людей загинули і 12 госпіталізовані.
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