В Івано-Франківську виявили масове поховання жертв політичних репресій
Зараз розкопки на місці поховання ведуть науковці івано-франківського комунального підприємства "Пам'ять". В траншеї, яку викопали працівники "Прикарпаттяобленерго", за один день дослідники виявили близько двох мішків людських кісток і предметів побуту, серед яких - елементи жіночого і дитячого одягу.
Фото: radiosvoboda.org
"Людські останки залягають шаром 30 сантиметрів, можливо - глибше, ми поки не можемо сказати точно. Довжина ями становить поки п'ять метрів. Останки знаходяться в анатомічній цілісності, але розташування тіл не має ніякого порядку. Тобто тіла опинилися в ямі без будь-якого впорядкування", - розповів керівник КП "Пам'ять" Василь Тимків, повідомляє "Радіо Свобода".
Відомо, що місцевість поруч з похованням в 40-х роках ХХ століття використовувалася для поховання жертв як комуністичного, так і нацистського режимів, і, враховуючи особливості поховання, вчені схильні вважати, що в цій могилі - останки жертв НКВС.
Фото: radiosvoboda.org
Поки у вчених немає офіційного дозволу на проведення розкопок, тому грунтовно дослідити поховання вони зможуть тільки після оформлення відповідної документації.
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