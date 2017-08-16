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В Івано-Франківську виявили масове поховання жертв політичних репресій

Місцевість поруч з похованням в 40-х роках ХХ століття використовувалася для поховання жертв як комуністичного, так і нацистського режимів
В Івано-Франківську в ході прокладання електричного кабелю поруч з центральним міським озером виявили масове поховання з останками, щонайменше, 50 осіб.
В Івано-Франківську виявили масове поховання жертв політичних репресій Фото: radiosvoboda.org

Зараз розкопки на місці поховання ведуть науковці івано-франківського комунального підприємства "Пам'ять". В траншеї, яку викопали працівники "Прикарпаттяобленерго", за один день дослідники виявили близько двох мішків людських кісток і предметів побуту, серед яких - елементи жіночого і дитячого одягу.

Фото: radiosvoboda.org

"Людські останки залягають шаром 30 сантиметрів, можливо - глибше, ми поки не можемо сказати точно. Довжина ями становить поки п'ять метрів. Останки знаходяться в анатомічній цілісності, але розташування тіл не має ніякого порядку. Тобто тіла опинилися в ямі без будь-якого впорядкування", - розповів керівник КП "Пам'ять" Василь Тимків, повідомляє "Радіо Свобода".

Відомо, що місцевість поруч з похованням в 40-х роках ХХ століття використовувалася для поховання жертв як комуністичного, так і нацистського режимів, і, враховуючи особливості поховання, вчені схильні вважати, що в цій могилі - останки жертв НКВС.

Фото: radiosvoboda.org

Поки у вчених немає офіційного дозволу на проведення розкопок, тому грунтовно дослідити поховання вони зможуть тільки після оформлення відповідної документації.

Нагадаємо, на сході Польщі під час археологічних розкопок було знайдено масове поховання скелетів, які "кричать". Вчені припускають, що скелети належать російським солдатам, які були вбиті в 1863 році під час Польського повстання.
 
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16 08 2017 08:58
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