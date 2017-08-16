В Івано-Франківську виявили масове поховання жертв політичних репресій

Місцевість поруч з похованням в 40-х роках ХХ століття використовувалася для поховання жертв як комуністичного, так і нацистського режимів

В Івано-Франківську в ході прокладання електричного кабелю поруч з центральним міським озером виявили масове поховання з останками, щонайменше, 50 осіб.

Зараз розкопки на місці поховання ведуть науковці івано-франківського комунального підприємства "Пам'ять". В траншеї, яку викопали працівники "Прикарпаттяобленерго", за один день дослідники виявили близько двох мішків людських кісток і предметів побуту, серед яких - елементи жіночого і дитячого одягу.

Фото: radiosvoboda.org

"Людські останки залягають шаром 30 сантиметрів, можливо - глибше, ми поки не можемо сказати точно. Довжина ями становить поки п'ять метрів. Останки знаходяться в анатомічній цілісності, але розташування тіл не має ніякого порядку. Тобто тіла опинилися в ямі без будь-якого впорядкування", - розповів керівник КП "Пам'ять" Василь Тимків, повідомляє "Радіо Свобода".

Відомо, що місцевість поруч з похованням в 40-х роках ХХ століття використовувалася для поховання жертв як комуністичного, так і нацистського режимів, і, враховуючи особливості поховання, вчені схильні вважати, що в цій могилі - останки жертв НКВС.

Фото: radiosvoboda.org

Поки у вчених немає офіційного дозволу на проведення розкопок, тому грунтовно дослідити поховання вони зможуть тільки після оформлення відповідної документації.