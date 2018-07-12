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В Івано-Франківську заборонили використання "російськомовного культурного продукту"

Депутати навіть пропонували проводити флешмоб під назвою "Убий в собі москаля"
Депутати Івано-Франківської обласної ради підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту з Росії в будь-яких формах на території регіону до моменту повного припинення окупації території України.
В Івано-Франківську заборонили використання "російськомовного культурного продукту" Фото: з вільних джерел

Під час обговорення документа було зазначено, що рішення має рекомендаційний характер.

Під "російськомовним продуктом агресора" розуміються пісні, фільми, музика, яка виробляється, продукується російськими громадянами і фірмами. Один з депутатів навіть запропонував на підтримку рішення жителям області проводити флешмоб "Убий в собі москаля" і звертати увагу водіїв маршруток, продавців, які включають російську музику, повідомляє місцеве видання "Курс" з посиланням на відповідне рішення облради.

Проект рішення передбачає також створення міжвідомчої робочої групи за участю громадськості, правоохоронців та працівників РДА з метою проведення систематичної роз'яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Івано-Франківської області.

Саме рішення підтримали 68 депутатів. Троє не голосували.

Нагадаємо, Львівська обласна рада ввела мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Також депутати Житомирської облради на засіданні 19-ї сесії в четвер більшістю голосів підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

 

 

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07 12 2018 14:53
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