В Івано-Франківську заборонили використання "російськомовного культурного продукту"

Депутати навіть пропонували проводити флешмоб під назвою "Убий в собі москаля"

Депутати Івано-Франківської обласної ради підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту з Росії в будь-яких формах на території регіону до моменту повного припинення окупації території України.

Під час обговорення документа було зазначено, що рішення має рекомендаційний характер.

Під "російськомовним продуктом агресора" розуміються пісні, фільми, музика, яка виробляється, продукується російськими громадянами і фірмами. Один з депутатів навіть запропонував на підтримку рішення жителям області проводити флешмоб "Убий в собі москаля" і звертати увагу водіїв маршруток, продавців, які включають російську музику, повідомляє місцеве видання "Курс" з посиланням на відповідне рішення облради.

Проект рішення передбачає також створення міжвідомчої робочої групи за участю громадськості, правоохоронців та працівників РДА з метою проведення систематичної роз'яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Івано-Франківської області.

Саме рішення підтримали 68 депутатів. Троє не голосували.

Нагадаємо, Львівська обласна рада ввела мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.