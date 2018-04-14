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У Франківську затримали п'яного чоловіка, який стріляв біля дитсадка

На нього склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)
Партульні затримали в Івано-Франківську місцевого жителя, який 13 квітня вів хаотичну стрілянину з пістолета на вулиці неподалік дитячого садка.
У Франківську затримали п Фото: поліція

В обід 13 квітня до поліції зателефонувала стурбована жінка. Вона повідомила, що гуляючи з дитиною на вулиці Бельведерській, побачила, як невідомий чоловік стріляє з пістолета.

Подія трапилася поруч з дитячим майданчиком, неподалік – дитсадок, - повідомляє прес-центр обласної поліції на своїй сторінці у Facebook.

Підозрюваного затримали. За словами свідків, чоловік стріляв у кількох місцях і в різні боки.

У 30-річного чоловіка був при собі пневматичний пістолет.

Затриманого доставили до медзакладу, де підтвердили, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

На нього склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

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14 04 2018 15:35
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