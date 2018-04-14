НОВИНИПартульні затримали в Івано-Франківську місцевого жителя, який 13 квітня вів хаотичну стрілянину з пістолета на вулиці неподалік дитячого садка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франківську затримали п'яного чоловіка, який стріляв біля дитсадка
На нього склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)
Фото: поліція
В обід 13 квітня до поліції зателефонувала стурбована жінка. Вона повідомила, що гуляючи з дитиною на вулиці Бельведерській, побачила, як невідомий чоловік стріляє з пістолета.
Подія трапилася поруч з дитячим майданчиком, неподалік – дитсадок, - повідомляє прес-центр обласної поліції на своїй сторінці у Facebook.
Підозрюваного затримали. За словами свідків, чоловік стріляв у кількох місцях і в різні боки.
У 30-річного чоловіка був при собі пневматичний пістолет.
Затриманого доставили до медзакладу, де підтвердили, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння.
На нього склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
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14 04 2018 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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