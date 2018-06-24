В Івано-Франківську збирають підписи за освячення стадіону після концерту Олега Винника

В Івано-Франківську збирають підписи за освячення стадіону "Рух" після виступу українського співака Олега Винника.

Петиція опублікована на сайті міськради.

Автор петиції – письменник Остап Українець – зазначає, що в текстах артиста пропагуються алкоголізм, антихристианство і розпусні фантазії.

"23.06.2018 на стадіоні "Рух" відбувся концерт Олега Винника. На концерті могли бути малі діти, не кажучи вже про мешканців навколишніх будинків, які змушені були слухати пропаганду алкоголізму (мне не все равно с кем ты пьешь вино), розпусних фантазій (ты летала в чьих-то сладких снах), зради (Ах, как жесток обман, У тебя с другим роман), антихристиянства (ошибочное мнение: "Человек – от части Бог") тощо. На концерті також були заміжні жінки, у яких під час виконання артистом деяких пісень могли виникати гріховні думки, які згубно впливають на суспільну мораль. Зауважимо також, що більшість пісень, попри бойові дії на Сході України, виконувалися російською мовою. Просимо провести нараду з представниками церков, старійшинами міста – і освятити стадіон, щоб очистити його від скверни", – йдеться в петиції.

Аби міські чиновники розглянули петицію, необхідно, щоб вона зібрала 250 підписів упродовж 90 днів. Зараз її підписали 65 осіб.

Нагадаємо, в четвер, 14 червня, у межах фестивалю Porto Franko в Івано-Франківську відбувся концерт українського гурту "Хамерман Знищує Віруси", після якого мер міста доручив освятити Палац Потоцьких.