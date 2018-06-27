В Ізмаїлі через африканську чуму мають знищити всіх свиней

У місті Ізмаїл Одеської області оголосили карантин через зараження свиней африканською чумою.

Про це повідомив міський голова Ізмаїлу Андрій Абрамченко.

"Зараз ми повинні терміново вживати заходів із локалізації спалаху, і зробити це потрібно упродовж трьох-чотирьох днів, щоб не дати хворобі поширитися далі. У зв'язку з оголошеним в Ізмаїлі карантином передбачається знищення всіх свиней в місті безкровним методом з подальшою утилізацією тушок шляхом спалювання на Некрасівському полігоні", – заявив Абрамченко.

За його словами, всім власникам компенсують збитки, а також буде заборонено власноручне знищення свиней у приватних домогосподарствах.

Через карантин реалізація в місті м'ясної продукції відбуватиметься виключно на підставі документів, які підтверджуватимуть виготовлення м'яса не в карантинній зоні. Також встановлять моніторинг цін на м'ясо в місцевих супермаркетах та ринках для запобігання їхньому необґрунтованому зростанню. У місті діятимуть спеціальні карантинні пости Нацполіції та Нацгвардії з метою недопущення вивезення та ввезення свиней.

Нагадаємо, у грудні 2017 року спалах африканської чуми виявили в Київській області.