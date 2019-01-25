В Ізмаїлі вчителька принесла до школи гранату
Сталося це в школі № 4. Відомо, що місцева вчителька знайшла цю гранату ще 20 років тому у себе у дворі. Вибуховий пристрій жінка принесла в школу в кінці 2018 року і віддала вчителю початкової військової підготовки як навчальний посібник. Весь цей час граната лежала в учительському сейфі, повідомляє "Думська".
Директор школи тільки сьогодні дізнався, що в будівлі зберігається граната. Він відразу зателефонував рятувальникам і співробітникам поліції.
Після їх приїзду дітей евакуювали зі школи, а будівлю оточили.
Як виявилося, це була навчальна граната РГД-5. До Ізмаїла з Одеси їдуть вибухотехніки, які повинні перевірити гранату і встановити ступінь її безпеки.
Нагадаємо, що в селі Рокитне Рівненської області поліцейські затримали 20-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння кинув у людей гранату.
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