В Ізмаїлі вибухнув автомобіль співробітника поліції, є постраждалі

У результаті вибуху постраждали дружина і дитина поліцейського, обох доставили до медичного закладу

У неділю, 6 серпня, на вулиці Нахімова в Ізмаїлі Одеської області вибухнув автомобіль співробітника поліції.

Про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.

"Було встановлено, що вибухнув автомобіль, що належав працівнику кримінальної поліції", - йдеться в повідомленні.

У результаті вибуху постраждали дружина і дитина поліцейського, обох доправили до медичного закладу. На місці події працюють вибухотехніки.

Як повідомляє "Думська" з посиланням на джерело, вибух стався близько 19 години у дворі будинку сім'ї коли поліцейський сів у машину. У цей час його дружина (відома в Ізмаїлі співачка Катерина Пуйческу) разом з дитиною тільки підходили до автомобіля.

Завдяки тому, що вибуховий пристрій, що спрацював у машині, був невеликої потужності, обійшлося без жертв. Правоохоронець не отримав жодних травм, у його дружини - перелом і рани від осколків скла, дівчинка також була поранена осколками.

"Справа в тому, що вибуховий пристрій не був потужним, було більше диму. Мабуть, злочинці хотіли налякати. Якби всі члени сім'ї перебували в машині, то від самого вибуху, швидше за все, ніхто б не постраждав", - сказав співрозмовник видання.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Повідомляється, що злочинці потрапили на камеру авторегістратора і відеозапис залучено до справи.

Нагадаємо, що в ніч на 3 серпня невідомі кинули гранату в приватний двір у Веселинівському районі Миколаївської області.