В Ізраїлі День перемоги над нацистами в Другій світовій війні відзначатимуть 9 травня
Депутати одноголосно затвердили законопроект. У другому та третьому читаннях документ отримав 49 і 53 голоси відповідно, повідомляє "Слово і Діло" з посилання на прес-службу партії "Наш дім Ізраїль".
З цією ініціативою виступив депутат партії Одед Форер. За його словами, законопроект був ухвалений у "безпрецедентно короткий термін" – за чотири місяці.
"Сьогодні дуже важливий для мене день. Тепер ми можемо бути впевнені: пам'ять про перемогу над нацизмом, про подвиг євреїв, які воювали на фронтах Другої світової війни, не буде втрачена ніколи. Для ветеранів, в тому числі й тих, що живуть в Ізраїлі, ця дата, 9 травня, має символічне значення", – резюмував Форер.
Нагадаємо, що палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про заморожування контактів з Ізраїлем на всіх рівнях.
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