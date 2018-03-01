В Ізраїлі для терористів запровадять смертну кару

Згідно з текстом законопроекту, військовий прокурор може вимагати смертної кари для терориста на свій розсуд

Ізраїльський Кнесет попередньо підтримав законопроект про запровадження смертної кари для терористів.

Про це повідомляє Haaretz.

Документ, внесений міністром оборони країни Авігдором Ліберманом, депутати попередньо схвалили на голосуванні в середу, 3 січня. Для того щоб законопроект було остаточно ухвалено, необхідно проведення ще трьох раундів голосування.

Свою повну підтримку законопроекту також висловив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу, зазначивши, що документ не є примхою влади країни, а за тероризм треба запроваджувати вищу міру покарання, оскільки теракт є військовим злочином. За його словами, терористи "повинні відчувати повну тяжкість закону".

Згідно з текстом законопроекту, військовий прокурор може вимагати смертної кари для терориста на свій розсуд. Крім того, пропонується, щоб смертний вирок було ухвалено не одноголосним рішенням військового суду, а більшістю голосів суддів. Законопроект також забороняє поблажливість після ухвалення остаточного вироку суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іраку призвели до виконання 42 смертних вироки щодо осіб, засуджених за участь у терористичних організаціях.