В Ізраїлі для терористів запровадять смертну кару
Про це повідомляє Haaretz.
Документ, внесений міністром оборони країни Авігдором Ліберманом, депутати попередньо схвалили на голосуванні в середу, 3 січня. Для того щоб законопроект було остаточно ухвалено, необхідно проведення ще трьох раундів голосування.
Свою повну підтримку законопроекту також висловив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу, зазначивши, що документ не є примхою влади країни, а за тероризм треба запроваджувати вищу міру покарання, оскільки теракт є військовим злочином. За його словами, терористи "повинні відчувати повну тяжкість закону".
Згідно з текстом законопроекту, військовий прокурор може вимагати смертної кари для терориста на свій розсуд. Крім того, пропонується, щоб смертний вирок було ухвалено не одноголосним рішенням військового суду, а більшістю голосів суддів. Законопроект також забороняє поблажливість після ухвалення остаточного вироку суду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іраку призвели до виконання 42 смертних вироки щодо осіб, засуджених за участь у терористичних організаціях.
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