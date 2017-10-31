В Ізраїлі екс-міністра засудили до 15 місяців в'язниці за обман громадської довіри

Колишній міністр туризму Ізраїлю Стас Місежніков уклав угоду з прокуратурою, визнавши себе винним у шахрайстві і порушенні громадської довіри. За умовами угоди, Місежніков відправиться за ґрати на 15 місяців і виплатить 70 тис. шекелів штрафу.

"В обмін на визнання в порушенні довіри і шахрайстві з Місежнікова знято звинувачення в отриманні хабарів", – передають "Новини Ізраїлю".

Повідомляється, що вперше про переговори, які велися між адвокатами Місежнікова та прокуратурою з приводу укладення досудової угоди, говорилося в повідомленні телеканалу "Кан 11", опублікованому 8 серпня. Тоді наголошувалося, що саме з цієї причини Мисежникову не було пред'явлено обвинувальний висновок.

Стас Місежніков підозрювався в отриманні хабарів, обмані громадської довіри, зберіганні та вживанні наркотиків, а також створення перешкод ходу слідства. Відзначається, що, перебуваючи на посаді міністра туризму, він перевів мільйон шекелів на проведення студентського фестивалю в Ейлаті, зажадавши від організаторів, залучити до його проведення свою подругу, якій був виплачений гонорар у розмірі десятки тисяч шекелів.

Також в матеріалах слідства вказується, що будучи міністром туризму Місежніков заходах в Ізраїлі і за кордоном посилав свою людину за кокаїном, який, він вживав під час заходів. Сам Місежніков категорично відкидав ці звинувачення.