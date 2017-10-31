Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Ізраїлі екс-міністра засудили до 15 місяців в'язниці за обман громадської довіри

Стас Місежніков підозрювався в отриманні хабарів, обмані громадської довіри, зберіганні та вживанні наркотиків, а також створення перешкод ходу слідства
Колишній міністр туризму Ізраїлю Стас Місежніков уклав угоду з прокуратурою, визнавши себе винним у шахрайстві і порушенні громадської довіри. За умовами угоди, Місежніков відправиться за ґрати на 15 місяців і виплатить 70 тис. шекелів штрафу.
В Ізраїлі екс-міністра засудили до 15 місяців в Стас Місежніков. Фото: isrageo.com

"В обмін на визнання в порушенні довіри і шахрайстві з Місежнікова знято звинувачення в отриманні хабарів", – передають "Новини Ізраїлю".

Повідомляється, що вперше про переговори, які велися між адвокатами Місежнікова та прокуратурою з приводу укладення досудової угоди, говорилося в повідомленні телеканалу "Кан 11", опублікованому 8 серпня. Тоді наголошувалося, що саме з цієї причини Мисежникову не було пред'явлено обвинувальний висновок.

Стас Місежніков підозрювався в отриманні хабарів, обмані громадської довіри, зберіганні та вживанні наркотиків, а також створення перешкод ходу слідства. Відзначається, що, перебуваючи на посаді міністра туризму, він перевів мільйон шекелів на проведення студентського фестивалю в Ейлаті, зажадавши від організаторів, залучити до його проведення свою подругу, якій був виплачений гонорар у розмірі десятки тисяч шекелів.

Також в матеріалах слідства вказується, що будучи міністром туризму Місежніков заходах в Ізраїлі і за кордоном посилав свою людину за кокаїном, який, він вживав під час заходів. Сам Місежніков категорично відкидав ці звинувачення.

Нагадаємо, що в Китаї протягом останніх п'яти років за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 10 2017 10:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.