В Ізраїлі екс-міністра засудили до 15 місяців в'язниці за обман громадської довіри
"В обмін на визнання в порушенні довіри і шахрайстві з Місежнікова знято звинувачення в отриманні хабарів", – передають "Новини Ізраїлю".
Повідомляється, що вперше про переговори, які велися між адвокатами Місежнікова та прокуратурою з приводу укладення досудової угоди, говорилося в повідомленні телеканалу "Кан 11", опублікованому 8 серпня. Тоді наголошувалося, що саме з цієї причини Мисежникову не було пред'явлено обвинувальний висновок.
Стас Місежніков підозрювався в отриманні хабарів, обмані громадської довіри, зберіганні та вживанні наркотиків, а також створення перешкод ходу слідства. Відзначається, що, перебуваючи на посаді міністра туризму, він перевів мільйон шекелів на проведення студентського фестивалю в Ейлаті, зажадавши від організаторів, залучити до його проведення свою подругу, якій був виплачений гонорар у розмірі десятки тисяч шекелів.
Також в матеріалах слідства вказується, що будучи міністром туризму Місежніков заходах в Ізраїлі і за кордоном посилав свою людину за кокаїном, який, він вживав під час заходів. Сам Місежніков категорично відкидав ці звинувачення.
Нагадаємо, що в Китаї протягом останніх п'яти років за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.
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