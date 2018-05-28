В Ізраїлі хочуть заборонити перегляд ЧС-2018 ув’язненим членам "Хамасу"

Міністр громадської безпеки Ізраїлю Ґілад Ердан закликав пенітенціарну службу країни заборонити палестинським в’язням, які є членами руху "Хамас", перегляд футбольного чемпіонату світу.

"Я не маю наміру дозволити членам "Хамасу", які є затриманими в наших в’язницях, насолоджуватися матчами Кубка світу, поки у нас є ізраїльські заручники та солдати в Смузі Гази", - заявив 27 травня Ердан, передає "Радіо Свобода".

Чемпіонат світу з футболу відбуватиметься з 14 червня до 15 липня в різних містах Росії та приверне увагу мільйонів телеглядачів у всьому світі.

За чинними в Ізраїлі правилами, ув’язнені мають право дивитися телевізор. Ердан зазначив, що вивчає, чи можна змінити ці правила до початку чемпіонату світу.

В ізраїльських в’язницях перебувають близько шести з половиною тисяч палестинців, але не всі вони пов’язані з "Хамас", провідною палестинською групою, яка має владу в Смузі Гази.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українцям, які поїдуть на Чемпіонат світу з футболу до Росії, потрібно бути обережними.