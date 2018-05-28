В Ізраїлі хочуть заборонити перегляд ЧС-2018 ув’язненим членам "Хамасу"
"Я не маю наміру дозволити членам "Хамасу", які є затриманими в наших в’язницях, насолоджуватися матчами Кубка світу, поки у нас є ізраїльські заручники та солдати в Смузі Гази", - заявив 27 травня Ердан, передає "Радіо Свобода".
Чемпіонат світу з футболу відбуватиметься з 14 червня до 15 липня в різних містах Росії та приверне увагу мільйонів телеглядачів у всьому світі.
За чинними в Ізраїлі правилами, ув’язнені мають право дивитися телевізор. Ердан зазначив, що вивчає, чи можна змінити ці правила до початку чемпіонату світу.
В ізраїльських в’язницях перебувають близько шести з половиною тисяч палестинців, але не всі вони пов’язані з "Хамас", провідною палестинською групою, яка має владу в Смузі Гази.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українцям, які поїдуть на Чемпіонат світу з футболу до Росії, потрібно бути обережними.
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