В Ізраїлі може з'явиться власна криптовалюта – електронний шекель

Міністерство фінансів Ізраїлю розглядає можливість введення в обіг власної криптовалюти — електронного шекеля — в рамках плану зі скорочення обсягу готівки в економіці і боротьби з операціями на "чорному ринку".

Як повідомляє ПРАЙМ з посиланням на газету "Гаарец", Ізраїль не перша країна, в якій виникла ідея випустити електронний аналог національної валюти. У вересні центральний банк Швеції опублікував документ, в якому містився аналіз можливості створення електронної крони "e-krona". Однак, як пише газета, ізраїльська і шведська електронні валюти не стануть повним аналогом криптовалюти біткоїн – "зашифрованої, децентралізованої валюти, яку не випускає жоден уряд і яка не має чіткого вартісного еквівалента".

"У випадку зі Швецією або Ізраїлем криптовалюта буде еквівалентною за вартістю існуючій національній валюті... Електронна версія не буде ставити за мету змінити грошову систему країни", – зазначає видання.

Передбачається, що електронний шекель стане альтернативою готівці. Транзакції з електронними шекелями здійснюватимуться безпосередньо між споживачами без посередництва банків.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет "Про розвиток цифрової економіки".

У декількох країнах експерти зафіксували поширення за принципом вірусу майнера криптовалюти Monero під назвою Digminer через месенджер Facebook.