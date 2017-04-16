В Ізраїлі помер рабин, якого побили в Житомирі

Розбійний напад на нього стався в жовтні 2016 року

В Ізраїлі помер 64-річний рабин хасидського руху "Хабад" Менахем Мендель Дейч, якого в жовтні 2016 року жорстоко побили на вокзалі Житомира.

Він помер у лікарні "Шиба" в місті Рамат-Ган, де перебував із моменту прибуття в Ізраїль після нападу, пише портал IzRus.

У суботу його поховали на єрусалимському кладовищі.

7 жовтня 2016 року рабина знайшли непритомним на вокзалі Житомира. Його побили і пограбували. Постраждалого доправили в місцеву лікарню з черепно-мозковою травмою і забоями головного мозку, а потім після операції відправили на лікування до Ізраїлю. Там його стан погіршився і він впав у кому.

Дейч перебував в Україні з місією - він планував будівництво об'єкта на могилі ребе Шнеур-Залмана з Ляд, засновника руху "Хабад", у місті Гадячі.

16 жовтня 2016 року було затримано чотирьох підозрюваних у розбійному нападі - двох чоловіків 21 і 40 років і двох неповнолітніх дівчат віком 13 і 16 років. За попередньою версією, підозрювані випадково зустріли рабина і після нетривалої розмови між ними зав'язалася сварка, результатом якої і став розбійний напад. Злочинці вкрали в рабина мобільний телефон і велику суму грошей.

Справу кваліфікували за статтею "Розбій", але у зв'язку зі смертю рабина статтю мали змінити на суворішу.

Нагадаємо, у віці 81 року помер поет, автор слів пісні "Над небом голубим" Анрі Волохонський.