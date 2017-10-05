ПОЛІТИКА НОВИНИДепутат Держдуми від ЛДПР Василь Тарасюк помер на відпочинку в Ізраїлі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ізраїлі помер російський депутат під час відпочинку
Обставини смерті не повідомляються
Фото: znak.com
Смерть депутата також підтвердила його помічник Галина Лякішева. Про це повідомляє видання Znak.com з посиланням на джерела в партії.
За яких обставин помер російський депутат не повідомляється. Відомо, що смерть настала в суботу, 6 травня.
Василь Тарасюк працював в Держдумі з 2003 року, в 2012 році він увійшов до складу парламенту за списком ЛДПР.
Як повідомляв iPress.ua, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
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10 05 2017 14:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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