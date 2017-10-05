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В Ізраїлі помер російський депутат під час відпочинку

Обставини смерті не повідомляються
Депутат Держдуми від ЛДПР Василь Тарасюк помер на відпочинку в Ізраїлі.
В Ізраїлі помер російський депутат під час відпочинку Фото: znak.com

Смерть депутата також підтвердила його помічник Галина Лякішева. Про це повідомляє видання Znak.com з посиланням на джерела в партії.

За яких обставин помер російський депутат не повідомляється. Відомо, що смерть настала в суботу, 6 травня.

Василь Тарасюк працював в Держдумі з 2003 року, в 2012 році він увійшов до складу парламенту за списком ЛДПР.

Як повідомляв iPress.ua23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

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10 05 2017 14:28
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