Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Ізраїлі заарештували вболівальника, який кинувся на футболіста збірної Іспанії з ножем

Іско не постраждав і не має претензій до організаторів
В Ізраїлі після вчорашнього матчу місцевої збірної проти збірної Іспанії стався вкрай неприємний інцидент.
В Ізраїлі заарештували вболівальника, який кинувся на футболіста збірної Іспанії з ножем Фото: mukachevo.net

Як тільки в матчі пролунав фінальний свисток, на полі вибігло шестеро місцевих уболівальників, повідомляє Sportarena з посиланням на Mundo Deportivo. Один з них побіг в сторону гравця збірної Іспанії - Іско. Коли хлопець наблизився до гравця, у нього з руки випав ніж.

За ним погналися стюарти, які оперативно відтіснили порушника від гравця. Далі вболівальника віддали в руки поліції. Тепер все шестеро хуліганів знаходяться в поліцейській дільниці і дають свідчення.

Відзначається також, що з Іско все добре, і він не має ніяких претензій до організаторів матчу з приводу безпеки.

Вчора збірна Іспанії, вже гарантувала собі пряму путівку на Чемпіонат світу, обіграла на виїзді збірну Ізраїлю з рахунком 1-0.

Нагадаємо, напередодні збірна України в Києві завершила груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу 2018 року поразкою від Хорватії і втратила шанси на вихід з групи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 10 2017 22:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.