В Ізраїлі заарештували вболівальника, який кинувся на футболіста збірної Іспанії з ножем
Як тільки в матчі пролунав фінальний свисток, на полі вибігло шестеро місцевих уболівальників, повідомляє Sportarena з посиланням на Mundo Deportivo. Один з них побіг в сторону гравця збірної Іспанії - Іско. Коли хлопець наблизився до гравця, у нього з руки випав ніж.
За ним погналися стюарти, які оперативно відтіснили порушника від гравця. Далі вболівальника віддали в руки поліції. Тепер все шестеро хуліганів знаходяться в поліцейській дільниці і дають свідчення.
Відзначається також, що з Іско все добре, і він не має ніяких претензій до організаторів матчу з приводу безпеки.
Вчора збірна Іспанії, вже гарантувала собі пряму путівку на Чемпіонат світу, обіграла на виїзді збірну Ізраїлю з рахунком 1-0.
Нагадаємо, напередодні збірна України в Києві завершила груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу 2018 року поразкою від Хорватії і втратила шанси на вихід з групи.
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