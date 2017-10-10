В Ізраїлі заарештували вболівальника, який кинувся на футболіста збірної Іспанії з ножем

Іско не постраждав і не має претензій до організаторів

В Ізраїлі після вчорашнього матчу місцевої збірної проти збірної Іспанії стався вкрай неприємний інцидент.

Як тільки в матчі пролунав фінальний свисток, на полі вибігло шестеро місцевих уболівальників, повідомляє Sportarena з посиланням на Mundo Deportivo. Один з них побіг в сторону гравця збірної Іспанії - Іско. Коли хлопець наблизився до гравця, у нього з руки випав ніж.

За ним погналися стюарти, які оперативно відтіснили порушника від гравця. Далі вболівальника віддали в руки поліції. Тепер все шестеро хуліганів знаходяться в поліцейській дільниці і дають свідчення.

Відзначається також, що з Іско все добре, і він не має ніяких претензій до організаторів матчу з приводу безпеки.

Вчора збірна Іспанії, вже гарантувала собі пряму путівку на Чемпіонат світу, обіграла на виїзді збірну Ізраїлю з рахунком 1-0.

Нагадаємо, напередодні збірна України в Києві завершила груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу 2018 року поразкою від Хорватії і втратила шанси на вихід з групи.