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В Кабміні не бачать підстав для віялових відключень електрики

Найскладніша ситуація була влітку, коли згідно з планами ремонтних робіт
В Україні немає жодних підстав для віялових відключень під час цьогорічного опалювального сезону
В Кабміні не бачать підстав для віялових відключень електрики Фото: УНІАН

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, повідомляє "Укрінформ".

"Я не бачу жодних передумов для того, щоб в Україні були віялові відключення чи "блекаути". Навпаки, ми маємо можливості для експорту електроенергії, а не тільки для забезпечення внутрішніх потреб населення і промисловості. Тому це не актуально",- заявив Насалик.

За його словами, найскладніша ситуація була влітку, коли згідно з планами ремонтних робіт, в Україні працювало лише 10 атомних блоків.

"Натомість, зараз абсолютно інша ситуація. У нас уже введено у дію 4-й "запорізький" блок. Упродовж місяця ще чотири атомних блоки входять у загальну роботу, а чотири блоки – це 4 тис. Мвт",- пояснив міністр.

Він підкреслив, що навіть при температурі мінус 40 в Україні взимку не буде перебоїв з постачанням електроенергії населенню та промисловості.

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і вугільної промисловості України (НКРЕКП) отримала прогнозний баланс електроенергії на 2018, який затверджений Міністерством енергетики. Згідно з ним, в Україні є передумови для підвищення тарифів на електроенергію.

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06 10 2017 22:38
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