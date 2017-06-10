В Кабміні не бачать підстав для віялових відключень електрики

Найскладніша ситуація була влітку, коли згідно з планами ремонтних робіт

В Україні немає жодних підстав для віялових відключень під час цьогорічного опалювального сезону

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, повідомляє "Укрінформ".

"Я не бачу жодних передумов для того, щоб в Україні були віялові відключення чи "блекаути". Навпаки, ми маємо можливості для експорту електроенергії, а не тільки для забезпечення внутрішніх потреб населення і промисловості. Тому це не актуально",- заявив Насалик.

За його словами, найскладніша ситуація була влітку, коли згідно з планами ремонтних робіт, в Україні працювало лише 10 атомних блоків.

"Натомість, зараз абсолютно інша ситуація. У нас уже введено у дію 4-й "запорізький" блок. Упродовж місяця ще чотири атомних блоки входять у загальну роботу, а чотири блоки – це 4 тис. Мвт",- пояснив міністр.

Він підкреслив, що навіть при температурі мінус 40 в Україні взимку не буде перебоїв з постачанням електроенергії населенню та промисловості.

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і вугільної промисловості України (НКРЕКП) отримала прогнозний баланс електроенергії на 2018, який затверджений Міністерством енергетики. Згідно з ним, в Україні є передумови для підвищення тарифів на електроенергію.