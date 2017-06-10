В Кабміні не бачать підстав для віялових відключень електрики
Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, повідомляє "Укрінформ".
"Я не бачу жодних передумов для того, щоб в Україні були віялові відключення чи "блекаути". Навпаки, ми маємо можливості для експорту електроенергії, а не тільки для забезпечення внутрішніх потреб населення і промисловості. Тому це не актуально",- заявив Насалик.
За його словами, найскладніша ситуація була влітку, коли згідно з планами ремонтних робіт, в Україні працювало лише 10 атомних блоків.
"Натомість, зараз абсолютно інша ситуація. У нас уже введено у дію 4-й "запорізький" блок. Упродовж місяця ще чотири атомних блоки входять у загальну роботу, а чотири блоки – це 4 тис. Мвт",- пояснив міністр.
Він підкреслив, що навіть при температурі мінус 40 в Україні взимку не буде перебоїв з постачанням електроенергії населенню та промисловості.
Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і вугільної промисловості України (НКРЕКП) отримала прогнозний баланс електроенергії на 2018, який затверджений Міністерством енергетики. Згідно з ним, в Україні є передумови для підвищення тарифів на електроенергію.
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