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В Кабміні пообіцяли навесні індексувати пенсії

Міністерка соціальної політики Оксани Жолнович заявила, що фінансовий стан Пенсійного фонду зараз задовільний, дефіциту немає, всі пенсії виплачуються вчасно.
В Кабміні пообіцяли навесні індексувати пенсії Фото: ukr.segodnya.ua

Планова індексація пенсій в Україні очікується в березні 2023 року, як і передбачено законодавством, зростання цін буде компенсоване.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

 

"І ми переконані, що саме так буде наступного року. І ми плануємо впевнено індексацію пенсій на рівень інфляції. Тобто пенсіонери вже з березня місяця зможуть відчути зростання або принаймні вирівнювання на рівень інфляції своїх пенсій", – зазначила міністерка.

 

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07 11 2022 14:01
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