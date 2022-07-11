В Кабміні пообіцяли навесні індексувати пенсії

Міністерка соціальної політики Оксани Жолнович заявила, що фінансовий стан Пенсійного фонду зараз задовільний, дефіциту немає, всі пенсії виплачуються вчасно.

Планова індексація пенсій в Україні очікується в березні 2023 року, як і передбачено законодавством, зростання цін буде компенсоване.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.