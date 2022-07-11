ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерка соціальної політики Оксани Жолнович заявила, що фінансовий стан Пенсійного фонду зараз задовільний, дефіциту немає, всі пенсії виплачуються вчасно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Кабміні пообіцяли навесні індексувати пенсії
Фото: ukr.segodnya.ua
Планова індексація пенсій в Україні очікується в березні 2023 року, як і передбачено законодавством, зростання цін буде компенсоване.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.
За її словами, фінансовий стан Пенсійного фонду зараз задовільний, дефіциту немає, всі пенсії виплачуються вчасно.
"І ми переконані, що саме так буде наступного року. І ми плануємо впевнено індексацію пенсій на рівень інфляції. Тобто пенсіонери вже з березня місяця зможуть відчути зростання або принаймні вирівнювання на рівень інфляції своїх пенсій", – зазначила міністерка.
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07 11 2022 14:01 МЕДІА
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