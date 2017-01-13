В Кабміні розробили план для зниження ціни на опалення

До того ж, Україна зможе додатково заощаджувати по 1 млрд грн на рік

Міністерство регіонального розвитку розробило будівельну норму, завдяки якій послуги на тепло для населення стануть дешевшими на 15%.

"Завдяки прийняттю цієї норми послуги, на тепло у новобудовах стануть дешевшими на 15%. До того ж, Україна зможе додатково заощаджувати по 1 млрд грн на рік, тобто через 5 років це може бути вже 5 млрд! Для енергонезалежності нашої країни – це великий крок", - заявив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє "Урядовий портал".

За його словами, в основу нового ДБН закладена комплексна оцінка будівель, де нормуються витрати енергії не тільки на опалення будинку, а на споживання енергії в цілому - опалення, охолодження, вентиляцію та гаряче водопостачання.

"З новою нормою ми зможемо щорічно заощаджувати близько 150 млн кубічних метрів газу. Для новобудов економія енергії збільшиться на 30%, а при реконструкції будинків, побудованих за радянськими нормами - в 2,5-3 рази", - додав Парцхаладзе.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наполягає на необхідності у найкоротші строки встановити лічильники обліку теплової енергії у кожному будинку.

Також уряд планує прийняти рішення, згідно з яким всі багатоквартирні будинки сплачуватимуть за тепло згідно з показами лічильників, навіть якщо лічильник не встановлено.