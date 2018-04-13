В Кабміні виявили зловживань на держпідприємствах на суму 50 млн грн

Аудитори також попередили прийняття неефективних рішень, що могли завдати збитків на 71 мільйон гривень

Державні аудитори за перші 3 місяці 2018 року виявили порушень та зловживань на 50 мільйонів гривень, а також попередили прийняття неефективних управлінських рішень, що могли завдати збитків на 71 мільйон гривень.

Аудит здійснювався на найбільших державних підприємствах та полягав у перевірці окремих господарських операцій.

Найбільш поширеними порушеннями є оплата товарі та послуг за завищеними цінами, неналежне виконання зобов’язань за укладеними договорами та порушення вимог законодавства у сфері закупівель.

"За рекомендаціями та застереженнями державних аудиторів об’єкти контролю не допустили порушень законодавства, незаконного та неефективного витрачання державних ресурсів загалом на 29 млн грн", - повідомляє прес-служба уряду.

Раніше повідомлялось, що низка керівників найбільших державних підприємств уникла обов’язку подавати електронні декларації навіть попри можливу причетність до корупційних правопорушень.

Також аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд повідомив, що російський націоналіст володіє частками у стратегічних для державни енергетичних компаніях.

Нагадаємо, військова прокуратура викрила хабарника-держслужбовця з Секретаріату Кабміну.