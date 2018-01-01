Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Каліфорнії легалізували вживання та вирощування марихуани

Старші 21 року люди можуть мати при собі 28 грамів канабісу або вирощувати вдома до шести кущів рослини
Каліфорнія стала найбільшим штатом США, де дозволили вживання марихуани без медичних рецептів.
В Каліфорнії легалізували вживання та вирощування марихуани Фото: Xinhua/Brian Cahn/Zuma Press

Від 1 січня 2018 року старші 21 року люди можуть мати при собі 28 грамів канабісу або вирощувати вдома до шести кущів рослини. Про це повідомляє "ВВС Україна".

Противники такого кроку кажуть, що закон може призвести до зростання кількості випадків водіння машини під дією наркотиків, а також поширення вживання трави серед молоді.

Проте бізнес вже бачить перспективи розвитку галузі на десятки мільярдів доларів.

Каліфорнійці проголосували за пропозицію легалізувати марихуану 14 місяців тому. Голосування відбулось одночасно з президентськими виборами.

У 1996 році Каліфорнія стала першим штатом, в якому дозволили вживання марихуани з медичною метою.

Зараз об'єм чорного ринку марихуани тут оцінюють у близько 5 мільярдів доларів.

Легальні покупці будуть платити державні та місцеві податки, суму яких оцінюють в один мільярд доларів щорічно.

Вживання марихуани буде заборонене у публічних місцях, під час водіння автомобіля та ближче 300 метрів до шкіл.

Донедавна вживання марихуани без медичних рецептів було дозволене в Колорадо, Вашингтоні, Орегоні, Алясці та Неваді. Відтепер доступ до легальної марихуани отримає майже кожен п'ятий американець.

Нагадаємо, уряд Греції планує зайнятися вирощуванням марихуани для медичних цілей, щоб відновити економіку країни після семирічної фінансової кризи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 01 2018 12:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.