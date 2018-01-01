В Каліфорнії легалізували вживання та вирощування марихуани

Старші 21 року люди можуть мати при собі 28 грамів канабісу або вирощувати вдома до шести кущів рослини

Каліфорнія стала найбільшим штатом США, де дозволили вживання марихуани без медичних рецептів.

Від 1 січня 2018 року старші 21 року люди можуть мати при собі 28 грамів канабісу або вирощувати вдома до шести кущів рослини. Про це повідомляє "ВВС Україна".

Противники такого кроку кажуть, що закон може призвести до зростання кількості випадків водіння машини під дією наркотиків, а також поширення вживання трави серед молоді.

Проте бізнес вже бачить перспективи розвитку галузі на десятки мільярдів доларів.

Каліфорнійці проголосували за пропозицію легалізувати марихуану 14 місяців тому. Голосування відбулось одночасно з президентськими виборами.

У 1996 році Каліфорнія стала першим штатом, в якому дозволили вживання марихуани з медичною метою. Зараз об'єм чорного ринку марихуани тут оцінюють у близько 5 мільярдів доларів. Легальні покупці будуть платити державні та місцеві податки, суму яких оцінюють в один мільярд доларів щорічно. Вживання марихуани буде заборонене у публічних місцях, під час водіння автомобіля та ближче 300 метрів до шкіл. Донедавна вживання марихуани без медичних рецептів було дозволене в Колорадо, Вашингтоні, Орегоні, Алясці та Неваді. Відтепер доступ до легальної марихуани отримає майже кожен п'ятий американець.

Нагадаємо, уряд Греції планує зайнятися вирощуванням марихуани для медичних цілей, щоб відновити економіку країни після семирічної фінансової кризи.