В Калинівці під Вінницею вибухають склади з боєприпасами, - ОНОВЛЕНО

У селищі поблизу Вінниці відбуваються вибухи на складах з боєприпасами та зброєю.

Про це інформують мешканці Вінниці в соцмережах. Вибухи чутно на великій відстані від міста і помітно, які вибухають снаряди.

Як повідомляє "Громадське", вибухи почалися близько десятої години вечора. Наразі ніяких офіційних повідомлень від влади чи профільних відомств немає.

Про вибухи, вибиті вікна та "червоне небо" також пишуть користувачі у facebook.

Як стало відомо Громадському, вибухи відбуваються на 48 арсеналі, військової частини А1119 у смт Калинівка Вінницької області.

Наразі перекрито Київське шосе поблизу Вінниці.

За інформацією "Радіо Свобода", пожежа сталася на 48 арсеналі військової частини А1119, там вибухають артилерійські склади. Вибухи почалися приблизно в 21:00. За словами очевидців, в місті відключили світло.



Як розповіли місцеві військові, дим може бути токсичним. На даний момент інші подробиці поки невідомі.

Оновлення 23:15. З'явилася інформація, що жителі населених пунктів Дружелюбівка і Павлівка почали залишати свої будинки через вибухи. Також повідомляється, що вибухи чути за 25 кілометрів від епіцентру. Офіційного підтвердження інформації про пожежу на складах боєприпасів немає.

Через офіційні канали оголошення про евакуацію не було, повідомляють користувачі соцмереж. Люди передають один одному, що мер Калинівки сказав їхати в напрямку від складів.

Оновлення 23:35. Як повідомляють очевидці, населений пункт Сальник, що знаходиться за Калинівкою, оточений кордоном поліції. Він нікого не пропускає ні у напрямку в"їзду, ані у напрямку виїзду.

"Мешканці Сальника виїжджають як можуть - полями, городами, іншими трасами. Ми нині у 5 кілометрах від села, на небі зарево, осколки розлітаються мов комети. У повітрі яскраво-бурий дим, його видно навіть у темряві", - описує чоловік.

Траса М 21 - перекрита.

Рішенням Украероцентру закрито повітряний простір в радіусі 50 км від зони загорання, від поверхні до необмеженої висоти. Про це повідомив заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

"Окремо, рішенням Украероцентру закрито повітряний простір в радіусі 50 км від зони загогорання, від поверхні до необмеженої висоти. Регіональною філією ПАТ «УЗ» «Південно-Західна залізниця», перегін Сосенка – Калинівка, ДН-3 Жмеринка, закрито рух в парному і непарному напрямку перегону.

Вирішується питання про відправлення пожежних поїздів ПАТ «УЗ» та групи розмінування ДССТ до місця надзвичайної події. Окремо, створено оперативний штаб ПАТ «УЗ» і при необхідності вже готові пасажирські поїзда, для евакуації населення з місця надзвичайної події. Ситуація яка склалася, в межах компетенції, перебуває на постійному контролі в керівництва МІУ", - написав він.

Оновлено 23:50. На місце подій виїхав начальник Генерального штабу Віктор Муженко.

На сайті Вінницької Міської ради розмістили оголошення:

"Шановні мешканці міста Вінниця! У місті Калинівка на складах озброєння та боєприпасів виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів", — йдеться в повідомленні..

Також зазначається, що Вінниця не підпадає в зону ураження.

"Доводимо до вашого відома, що територія міста Вінниця в зону ураження наявних на зазначених складах боєприпасів не підпадає»"

Нагадаємо, що станом на 15:30 23 вересня піротехніки виявили та вилучили 150 вибухонебезпечних предметів на місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Нікольському районі Донецької області. Зокрема, в селі Новоянісоль виявили та вилучили 8 вибухонебезпечних предметів та на відкритій території поблизу населеного пункту – 142 боєприпаси.

Як повідомляв iPress.ua, вдень 22 вересня на Донеччині під Маріуполем через пожежу у полі, а потім на території армійського складу вибухнули боєприпаси.