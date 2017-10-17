В Канаді зафіксували перший випадок зіткнення аматорського дрона з літаком

В результаті зіткнення на висоті 730 метрів літак отримав незначні пошкодження і благополучно приземлився в аеропорту призначення

Пасажирський літак Beechcraft King Air 100 канадської авіакомпанії Skyjet при підльоті до аеропорту Квебека зіткнувся з аматорським дроном.

Інцидент, факт якого підтвердило міністерство транспорту Канади, стався 12 жовтня і став першим в світі офіційно зареєстрованим випадком зіткнення дрона з пасажирським літаком.

Як пише видання N + 1, на борту King Air 100, що виконував переліт з аеропорту Руен-Норанда в провінції Квебек в Міжнародний аеропорт Квебек-сіті імені Жана Лесажа в момент події перебувало восьмеро пасажирів і два пілоти. В результаті зіткнення на висоті 730 метрів літак отримав незначні пошкодження і благополучно приземлився в аеропорту призначення, який знаходився в 11 кілометрах. Доля безпілотника при цьому не уточнюється.

В даний час поліція міста Квебека спільно з фахівцями міністерства транспорту Канади проводить розслідування інциденту.

Відзначимо, що за канадськими законами польоти аматорських безпілотників повністю заборонені на відстані до 5,5 кілометра від аеропортів або до 1,8 кілометра від вертодромів. Порушникам загрожує штраф у розмірі 25 тисяч доларів або позбавлення волі, якщо порушення вимог спричинило за собою серйозні наслідки.

Згідно зі статистикою міністерства транспорту, в 2017 році в країні було зареєстровано 1596 випадків спостереження дронів пілотами літаків, а 131 з цих випадків відноситься до категорії небезпечних зближень.

Нагадаємо, у серпні шотландський фотограф-любитель знімав новий авіаносець ВМФ Великобританії "Королева Єлизавета" з квадрокоптера DJI Phantom для свого проекту на Facebook. Раптом пристрій приземлився просто на палубу судна.