В каналізації Швейцарії щорічно змивають більше 40 кг золота

Швейцарські вчені з Федерального інституту водних наук і технологій порахували, що в водопровідну систему країни щорічно витікає до 43 кілограмів чистого золота.

Втрати оцінюються в 1,8 мільйона доларів щорічно, повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство Bloomberg і на дослідження інституту, в якому оцінювали ефективність очищення води.

Вчені відзначили, що найбільше скупчення цього металу знаходиться в південному кантоні Тічино.

"Концентрація золота в опадах стічних вод досить висока для відновлення, що робить його потенційно цінним", - йдеться в звіті вчених, які пов'язують цей феномен з наявністю ряду золотодобувних заводів в регіоні.

В цілому вчені проаналізували очищення стічних вод на 64 підприємствах. Крім золота, в водах також знайшли три тонни срібла, що оцінюється приблизно в 1,7 мільйона доларів - аналогічна сума щорічно витрачається швейцарськими підприємствами на очистку стічних вод на хімічних і фармацевтичних підприємствах.

Агентство відзначає, що на Швейцарію припадає близько 70 відсотків світової переробки золота.

Як повідомляв iPress.ua, восени минулого року митники республіки Бангладеш знайшли у сміттєвому ящику в аеропорту Дакки 10 злитків золота вагою в три кілограми.