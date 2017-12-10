В каналізації Швейцарії щорічно змивають більше 40 кг золота
Втрати оцінюються в 1,8 мільйона доларів щорічно, повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство Bloomberg і на дослідження інституту, в якому оцінювали ефективність очищення води.
Вчені відзначили, що найбільше скупчення цього металу знаходиться в південному кантоні Тічино.
"Концентрація золота в опадах стічних вод досить висока для відновлення, що робить його потенційно цінним", - йдеться в звіті вчених, які пов'язують цей феномен з наявністю ряду золотодобувних заводів в регіоні.
В цілому вчені проаналізували очищення стічних вод на 64 підприємствах. Крім золота, в водах також знайшли три тонни срібла, що оцінюється приблизно в 1,7 мільйона доларів - аналогічна сума щорічно витрачається швейцарськими підприємствами на очистку стічних вод на хімічних і фармацевтичних підприємствах.
Агентство відзначає, що на Швейцарію припадає близько 70 відсотків світової переробки золота.
Як повідомляв iPress.ua, восени минулого року митники республіки Бангладеш знайшли у сміттєвому ящику в аеропорту Дакки 10 злитків золота вагою в три кілограми.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа