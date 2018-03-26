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В Каталонії через сутички постраждали 89 осіб

Зіткнення почалися після того, як Пучдемон 25 березня був затриманий поліцією Німеччини
Як мінімум 89 людей постраждали в ході зіткнень між прихильниками колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона і співробітниками правоохоронних органів.
В Каталонії через сутички постраждали 89 осіб Фото: reuters.com

Зіткнення почалися після того, як Пучдемон 25 березня був затриманий поліцією Німеччини на підставі європейського ордера на арешт, виданого іспанською владою, пише ВВС.

На акцію протесту проти арешту Пучдемона і декількох його соратників в Барселоні вийшли, за оцінками агентства Efe, близько 55 тисяч осіб. Вони скандували: "Свободу політв'язням!" і "Ганьба Європі!".

Акції протесту пройшли і в інших містах Каталонії, в тому числі в Жироні, мером якої був Пучдемон, і Таррагоні.

Нагадаємо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.

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26 03 2018 12:28
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