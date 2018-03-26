В Каталонії через сутички постраждали 89 осіб
Зіткнення почалися після того, як Пучдемон 25 березня був затриманий поліцією Німеччини на підставі європейського ордера на арешт, виданого іспанською владою, пише ВВС.
На акцію протесту проти арешту Пучдемона і декількох його соратників в Барселоні вийшли, за оцінками агентства Efe, близько 55 тисяч осіб. Вони скандували: "Свободу політв'язням!" і "Ганьба Європі!".
Акції протесту пройшли і в інших містах Каталонії, в тому числі в Жироні, мером якої був Пучдемон, і Таррагоні.
Нагадаємо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.
Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.
Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.
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