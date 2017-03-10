В Каталонії проходить багатотисячний антиполіцейський страйк, - ФОТО

Протестувальники заблокували основні транспортні шляхи у Каталонії, рух громадського транспорту суттєво обмежений.

До страйку закликали профспілки та асоціації, посилаючись на "серйозне порушення прав і свобод" під час голосування в неділю, інформує BBC.

Учасники протестів облаштували щонайменше 24 перешкоди на дорогах по всьому регіону, що спричинило значні затори.



Фото: CHRIS MCGRATH / GETTY

Порт Барселони припинив роботу, повідомили представники профспілок.

Водночас міське летовище "Ель-Прат" та служби таксі працюють у звичному режимі.

Школи, університети і медичні служби не працюють, або ж працюють на мінімальну потужність.

Багато дрібних бізнесів також припинили роботу на день.

Нагадаємо, що у неділю влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.

У Брюсселі референдум назвали незаконним, бо він суперечить конституції Іспанії. У Єврокомісії це вважають внутрішньою справою країни.

У Єврокомісії також закликали уряди Іспанії і Каталонії перейти від конфронтації до діалогу.

"Насильство ніколи не зможе бути інструментом в політиці", - заявив її речник Маргарітіс Схінас.

Про стурбованість щодо застосування сили у день референдуму заявив Верховний комісар ООН з питань прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн.

У Барселоні проти демонстрантів застосували кийки та гумові кулі. Є відеозаписи, на яких видно, як поліція тягає жінок за волосся.

Каталонські лідери заявили, що створять спеціальну комісію, яка розслідуватиме, за яких обставин під час референдуму отримали поранення понад 800 цивільних.

Конституційний суд Іспанії раніше визнав референдум незаконним.

Каталонія - високорозвинена автономна область із населенням у 7,5 мільйона людей на північному сході Іспанії, яка має свою мову, культуру і широкі права, але не є незалежною республікою за іспанською конституцією.

Під час місцевих виборів у 2015 році до влади в Каталонії прийшов альянс партій, які виступають за незалежність. Водночас майже 40% виборців підтримали партії, які висловилися проти.