CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше чотири людини постраждали в результаті стрілянини з пневматичної зброї на одній з виборчих дільниць в Каталонії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Каталонії у школі сталась стрілянина
Невідомий відкрив стрілянину з пневматичної зброї кульками
Фото: El Pais
Як повідомляє La Vanguardia, інцидент стався в будівлі школи у місті Манльєу. Невідомий відкрив стрілянину з пневматичної зброї кульками. В результаті поранення в груди і шию отримали щонайменше чотири людини.
Нагадаємо, у Каталонії групи активістів, які підтримують референдум, почали займати приміщення у деяких школах Барселони, де на 1 жовтня заплановано провести голосування.
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