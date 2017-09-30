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В Каталонії у школі сталась стрілянина

Невідомий відкрив стрілянину з пневматичної зброї кульками
Щонайменше чотири людини постраждали в результаті стрілянини з пневматичної зброї на одній з виборчих дільниць в Каталонії.
В Каталонії у школі сталась стрілянина Фото: El Pais

Як повідомляє La Vanguardia, інцидент стався в будівлі школи у місті Манльєу. Невідомий відкрив стрілянину з пневматичної зброї кульками. В результаті поранення в груди і шию отримали щонайменше чотири людини.

Нагадаємо, у Каталонії групи активістів, які підтримують референдум, почали займати приміщення у деяких школах Барселони, де на 1 жовтня заплановано провести голосування.

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30 09 2017 16:56
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