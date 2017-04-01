В кінці року "ПриватБанк" докапіталізували на 107 млрд грн

Ще біля 10 млрд грн можуть бути вкладені в капітал, якщо в цьому буде потреба

28-29 грудня 2016 року сумарна докапіталізація "ПриватБанку" досягла 107 млрд грн з ліміту в 116,8 млрд.

28 грудня 2016 року Національна комісія з цінних паперів провела реєстрацію випуску акцій ПАТ "КБ Приватбанк" на загальну суму 116,8 млрд грн, терміном розміщення до 24 лютого 2017 року. У рамках приватного розміщення в грудні Мінфін сплатив акції ОВДП на суму 64 млрд грн (цінні папери з індексованою вартістю на курс долара США) з доходністю 6% на рік і 43 млрд грн звичайні ОВДП з доходністю близько 10%.

Ще біля 10 млрд грн можуть бути вкладені в капітал, якщо в цьому буде потреба, повідомили в прес-службі банку, інформує FinClub.

"Відповідно до рішення уряду №961 від 18 грудня 2016 року банк повинен провести аудит фінансової звітності і капіталу . За результатами аудиту буде прийнято рішення власника стосовно подальшої необхідності в підтримці через капітал", - підкреслили в ПриватБанку.

У законі про держбюджет на 2017 рік передбачені правові механізми можливості надання такої підтримки.

Перед купівлею банку у ФГВФО за 1 грн його статутний капітал був збільшений до 50,7 млрд грн за рахунок bail-in - конвертації в капітал необтяжених зобов'язань банку і коштів пов'язаних осіб.

Зазначимо, агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Приватбанку з "ССС" до "RD" (обмежений дефолт).

Раніше Національний банк України надав націоналізованому "ПриватБанку" додатковий кредит рефінансування у розмірі 10 мільярдів гривень для підтримки ліквідності.

Національне антикорупційне бюро України розслідує провадження проти "ПриватБанку" щодо зловживання коштами рефінансування.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ "Приватбанк" на 82,6 тисячі гривень.