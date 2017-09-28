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В КНДР стверджують, що не катували американського студента

Представник МЗС країни стверджує, що йому надавали медичну допомогу
Північна Корея заявила, що американський студент Отто Вомбіер не піддавався тортурам під час укладення в Північній Кореї.
В КНДР стверджують, що не катували американського студента Фото:Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника МЗС КНДР.

Співрозмовник агентства назвав твердження про катування студента в північнокорейської в'язниці "безпідставними наклепами". За його словами, Північна Корея надавала Вомбіеру медичну допомогу, незважаючи на його "ворожі дії" проти КНДР.

Нагадаємо, 20 червня американський студент Отто Вормбір, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення.

13 червня 2017 року влада КНДР відпустила його в США, але сам Вормбір вже перебував у стані коми.

Батько Вормбіра заявив, що його син був "підданий жорстокому поводженню і катуванням з боку уряду Пхеньяна і що сім'я не повірить в розповіді Північної Кореї, що його син впав у кому після зараження бутулізмом і прийому снодійного.

Лікарі, які оглядали його після повернення, не виявили слідів бутулізма.

Американський лідер Дональд Трамп звинуватив у смерті Отто режим КНДР та заборонив американцям поїздки до Північної Кореї на законодавчому рівні.

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28 09 2017 16:59
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