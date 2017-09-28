В КНДР стверджують, що не катували американського студента
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника МЗС КНДР.
Співрозмовник агентства назвав твердження про катування студента в північнокорейської в'язниці "безпідставними наклепами". За його словами, Північна Корея надавала Вомбіеру медичну допомогу, незважаючи на його "ворожі дії" проти КНДР.
Нагадаємо, 20 червня американський студент Отто Вормбір, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення.
13 червня 2017 року влада КНДР відпустила його в США, але сам Вормбір вже перебував у стані коми.
Батько Вормбіра заявив, що його син був "підданий жорстокому поводженню і катуванням з боку уряду Пхеньяна і що сім'я не повірить в розповіді Північної Кореї, що його син впав у кому після зараження бутулізмом і прийому снодійного.
Лікарі, які оглядали його після повернення, не виявили слідів бутулізма.
Американський лідер Дональд Трамп звинуватив у смерті Отто режим КНДР та заборонив американцям поїздки до Північної Кореї на законодавчому рівні.
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