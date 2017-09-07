В КНДР заговорили про максимальну загрозу ядерної війни

Державні ЗМІ Північної Кореї звинуватили США в "безвідповідальних військових провокаціях" після маневрів над Корейським півостровом бомбардувальників B-1B.

У статті центральної газети Трудової партії Кореї також говориться, що загроза ядерної війни зараз вийшла на максимальний рівень, написало видання "Нодон сінмун", повідомляє DW.

Напередодні Пентагон повідомив, що два стратегічні бомбардувальники ВПС США провели 10-годинний маневр поблизу кордону КНДР. У Вашингтоні пояснили, що навчання стали реакцією на нещодавній запуск балістичної ракети Пхеньяном у рамках ядерної програми КНДР. Літаки симулювали напад на північнокорейські військові об'єкти.

Нагадаємо, що режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.

КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.

Раніше, американський президент Дональд Трамп допускав силовий варіант урегулювання конфлікту.