В Колумбії вилучили рекордну партію кокаїну на суму близько $360 млн

Розфасований в поліетиленові пакетики кокаїн був захований в підземних схронах на території бананових ферм

У Колумбії спецслужби в ході операції "Агамемнон II" вилучили у злочинців найбільшу в історії країни партію кокаїну вагою 12 тонн.

Партія наркотиків належала кримінальної парамілітаристському угрупованню "Клан затоки", повідомила прес-служба колумбійської поліції, пише DW.

Розфасований в поліетиленові пакетики кокаїн був захований в підземних схронах на території бананових ферм.

Contundente golpe de Agamenón II, al ‘clan del golfo’, incautadas más de 12 toneladas de clorhidrato de cocaína. pic.twitter.com/IaY7b4Ed9g — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) 8 листопада 2017 р.

Після завершення операції, в якій брали участь близько 400 поліцейських, подивитися на рекордну партію наркотиків приїхав президент країни Хуан Мануель Сантос. Глава держави пройшовся по розкладеним на землі пакетиках і сфотографувався на їхньому фоні.

За оцінками поліції, вартість партії на міжнародному ринку могла досягати 360 млн доларів.

Нагадаємо, охорона в'язниці максимально суворого режиму в австралійському штаті Новий Південний Уельс виявила факт переправлення наркотичних засобів на територію виправної установи за допомогою дрона.