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В Колумбії вилучили рекордну партію кокаїну на суму близько $360 млн

Розфасований в поліетиленові пакетики кокаїн був захований в підземних схронах на території бананових ферм
У Колумбії спецслужби в ході операції "Агамемнон II" вилучили у злочинців найбільшу в історії країни партію кокаїну вагою 12 тонн.
В Колумбії вилучили рекордну партію кокаїну на суму близько $360 млн Фото: Global Look Press

Партія наркотиків належала кримінальної парамілітаристському угрупованню "Клан затоки", повідомила прес-служба колумбійської поліції, пише DW.

Розфасований в поліетиленові пакетики кокаїн був захований в підземних схронах на території бананових ферм.

 

 

 

Після завершення операції, в якій брали участь близько 400 поліцейських, подивитися на рекордну партію наркотиків приїхав президент країни Хуан Мануель Сантос. Глава держави пройшовся по розкладеним на землі пакетиках і сфотографувався на їхньому фоні.

За оцінками поліції, вартість партії на міжнародному ринку могла досягати 360 млн доларів.

Нагадаємо, охорона в'язниці максимально суворого режиму в австралійському штаті Новий Південний Уельс виявила факт переправлення наркотичних засобів на територію виправної установи за допомогою дрона.

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09 11 2017 08:38
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