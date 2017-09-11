В Колумбії вилучили рекордну партію кокаїну на суму близько $360 млн
Партія наркотиків належала кримінальної парамілітаристському угрупованню "Клан затоки", повідомила прес-служба колумбійської поліції, пише DW.
Розфасований в поліетиленові пакетики кокаїн був захований в підземних схронах на території бананових ферм.
Contundente golpe de Agamenón II, al ‘clan del golfo’, incautadas más de 12 toneladas de clorhidrato de cocaína. pic.twitter.com/IaY7b4Ed9g— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) 8 листопада 2017 р.
Після завершення операції, в якій брали участь близько 400 поліцейських, подивитися на рекордну партію наркотиків приїхав президент країни Хуан Мануель Сантос. Глава держави пройшовся по розкладеним на землі пакетиках і сфотографувався на їхньому фоні.
За оцінками поліції, вартість партії на міжнародному ринку могла досягати 360 млн доларів.
Нагадаємо, охорона в'язниці максимально суворого режиму в австралійському штаті Новий Південний Уельс виявила факт переправлення наркотичних засобів на територію виправної установи за допомогою дрона.
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