В комітеті показали фільм про масштабну корупцію Розенблата
Фільм показували під час засідання регламентного комітету у п’ятницю.
Зокрема з фільму видно, як агент НАБУ "Катерина" декілька разів зустрічалася з депутатом Розенблатом починаючи з грудня 2016 року по червень 2017 року в різних ресторанах Києва.
На цих зустрічах депутат розповідав про можливість впливати на рішення Житомирської обласної ради, суди, прокуратуру та посадових осіб в Держгеокадастрі.
"Мені треба хоча б 16,5 і 85 тисяч - це десь 20-ка доларів. Там не все просто", - говорив він на зустрічі 14 грудня 2016 року.
На зустрічі 4 квітня 2017 грудня Розенблат зізнається у можливості підкупу судів та прокуратури у Житомирі.
"За допомогою твоїх грошей я вирішу питання з прокуратурою і судом. Сьогодні документи передали в суд. Є звернення громадської організації. Ще 6 грудня Житомирська облрада подасть в суд, ми їх прижмемо", - говорив нардеп.
В різні періоди агент передавала йому 6 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. Ці гроші він не брав у власні руки, натомість просив виходити з його охоронцями, щоб вони перераховували кошти.
"Катя, мені негайно потрібні 30 тисяч доларів", - звертався нардеп до агента "Катерини" 24 квітня, на що вона сказала, що в неї є лише 6 тисяч доларів.
"Як, так мало?", - здивувався Розенблат.
Під час окремих зустрічей народний депутат пропонував агенту НАБУ закуповувати для її фірми нелегальний бурштин під виглядом польського бурштину.
Крім того він пропонував їй зареєструвати офшорну фірму в Арабських Еміратах.
"Треба десь 200 тисяч доларів, грубо кажучи 250… Все залежить від того, скільки гектарів ми купимо. 20 тисяч - це облрада, купимо пару голосів. Десь 50 тисяч - це Геокадастр", - говорив Розенблат на зустрічі 8 червня.
Як відомо, у п'ятницю на регламентному комітеті Верховної Ради розглядається подання ГПУ на депутата від БПП Борислава Розенблата.
Нагадаємо, Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.
Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура в ході засідання регламентного комітету продемонструвала відеозапис у справі про отримання хабарівнардепами Максимом Поляковим і Бориславом Розенблата.
Зазначимо, що вчора Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання на зняття недоторканності і притягнення до відповідальності народного депутата Андрія Лозового з фракції "Радикальної партія" законним і мотивованим, але недостатньо обгрунтованим.
Недостатньо обґрунтованим визнали також подання на зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова.
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