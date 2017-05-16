В компанії 1С заспокоюють: програма повністю працездатна
"Інформуємо наших користувачів про те, що використання програмних продуктів 1С:Підприємство повністю відповідає чинному законодавству України. Указ Президента України №133 / 2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" стосується тільки окремих юридичних осіб", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.
У компанії стверджують, що "програма 1С:Підприємство повністю працездатна, технічна підтримка працює у штатному режимі, всі інформаційно-методологічні ресурси доступні для користування".
"Партнери 1С:Франчайзі продовжують надавати послуги з оновлення продуктів і інформаційно-технологічної підтримки користувачів програмних продуктів 1С:Підприємства", - повідомили в 1С.
Повідомляється, що користувачі можуть отримати консультації щодо роботи рішень 1С:Підприємства як телефоном, так й електронною поштою.
Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники". Зокрема під санкції потрапила і компанія 1С.
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