В компанії 1С заспокоюють: програма повністю працездатна

Користувачі можуть отримати консультації щодо роботи рішень 1С:Підприємства як телефоном, так й електронною поштою

У компанії 1С, яка потрапила в список санкцій РНБО, запевнили, що програма повністю працездатна, технічна підтримка працює у штатному режимі.

"Інформуємо наших користувачів про те, що використання програмних продуктів 1С:Підприємство повністю відповідає чинному законодавству України. Указ Президента України №133 / 2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" стосується тільки окремих юридичних осіб", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

У компанії стверджують, що "програма 1С:Підприємство повністю працездатна, технічна підтримка працює у штатному режимі, всі інформаційно-методологічні ресурси доступні для користування".

"Партнери 1С:Франчайзі продовжують надавати послуги з оновлення продуктів і інформаційно-технологічної підтримки користувачів програмних продуктів 1С:Підприємства", - повідомили в 1С.

Повідомляється, що користувачі можуть отримати консультації щодо роботи рішень 1С:Підприємства як телефоном, так й електронною поштою.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники". Зокрема під санкції потрапила і компанія 1С.