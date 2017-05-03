В Конотопі знову пропускають поїзди: блокадникам загрожує ув'язнення
"Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 279 ч. 1 ККУ. Це блокування транспортних комунікацій шляхом перешкоджання або іншим способом, що порушило нормальну роботу транспортних засобів", - повідомила речниця Нацполіції Сумщини Ельвіра Біганова в ефірі Еспресо.TV.
Вона уточнила, що у поліції є звернення конотопського відділення "Укрзалізниці" про нанесення збитків, через зупинку вантажних потягів.
"Один з потягів був зупинений на 4 хв, а інший - більш ніж на 1 годину", - заявила Біганова.
За її словами, на місці блокади знаходяться правоохоронці, рух транспорту відновлений.
Санкція статті, за якою порушене провадження "передбачає сплату чималого штрафу або обмеження волі на строк до 3 років".
Нагадаємо, вчора у "Штабі блокади торгівлі з окупантами" заявили про початок блокування товарної станції "Конотоп" в Сумській області з метою припинення руху потягів з Росії.
У четвер, 2 березня, учасники блокади Донбасу заявили, що переходять до блокування автошляхів.
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