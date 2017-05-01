В королеву Єлизавету II ледь не вистрелив охоронець, прийнявши її за злочинця
За словами гвардійця, 90-річній королеві не спалося, тому вона вийшла пройтися. Він побачив силует у темряві близько 3-ї години ночі та вигукнув до людини, але не почув відповіді й вирішив, що хтось проліз у палац. Про це повідомляє Independent.
"Чортів ад, Ваша Величносте, я ледве не підстрелив вас", - сказав охоронець, коли з'ясувалося, що це монарша особа.
У відповідь королева пообіцяла в подальшому попереджати охоронця телефоном про свої нічні прогулянки.
"Тоді вам не доведеться в мене стріляти", - додала Єлизавета II.
На початку березня 2014 року Єлизавета відмовилася від участі у святкуванні Дня святого Давида в Уельсі через гастроентерит - запалення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Згодом вона погодилася на госпіталізацію, але провела в медцентрі лише добу. Однак і після лікування королева була вимушена відмінити всі заплановані заходи за станом здоров'я.
Минулого тижня Єлизавета ІІ не змогла бути присутньою на службі у Вестмінстерському абатстві, але з'явилася на урочистому прийомі і підписала нову хартію про рівність в країнах Співдружності націй.
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