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В королеву Єлизавету II ледь не вистрелив охоронець, прийнявши її за злочинця

90-річній королеві не спалося, тому вона вийшла пройтися без попередження
Королеву Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавету II ледве не застрелив охоронець Букінгемського палацу, коли вона вирішила прогулятися резиденцією серед ночі.
В королеву Єлизавету II ледь не вистрелив охоронець, прийнявши її за злочинця Королева Єлизавета ІІ Фото: EPA

За словами гвардійця, 90-річній королеві не спалося, тому вона вийшла пройтися. Він побачив силует у темряві близько 3-ї години ночі та вигукнув до людини, але не почув відповіді й вирішив, що хтось проліз у палац. Про це повідомляє Independent.

"Чортів ад, Ваша Величносте, я ледве не підстрелив вас", - сказав охоронець, коли з'ясувалося, що це монарша особа.

У відповідь королева пообіцяла в подальшому попереджати охоронця телефоном про свої нічні прогулянки.

"Тоді вам не доведеться в мене стріляти", - додала Єлизавета II.

На початку березня 2014 року Єлизавета відмовилася від участі у святкуванні Дня святого Давида в Уельсі через гастроентерит - запалення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Згодом вона погодилася на госпіталізацію, але провела в медцентрі лише добу. Однак і після лікування королева була вимушена відмінити всі заплановані заходи за станом здоров'я.

Минулого тижня Єлизавета ІІ не змогла бути присутньою на службі у Вестмінстерському абатстві, але з'явилася на урочистому прийомі і підписала нову хартію про рівність в країнах Співдружності націй.

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05 01 2017 15:56
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